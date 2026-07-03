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आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए क्या खाएं?
Kunal-mishra
Jul 03, 2026
Jul 03, 2026
Kunal-mishra
आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए क्या खाएं?
पत्तेदार सब्जियां रोशनी बढ़ाने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं.
आंवला आंखों को स्वस्थ रखने के लिए आंवला खा सकते हैं.
गाजर ऐसे में गाजर खाना भी लाभकारी हो सकता है.
बेरीज ऐसे में बेरीज खाना फायदेमंद हो सकती है.
एवोकाडो इसके लिए आप एवोकाडो खा सकते हैं.
सेब सेब खाना फायदेमंद हो सकता है.
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