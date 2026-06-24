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शरीर को मजबूत बनाने के लिए कौन से फल खाएं?
Kunal-mishra
Jun 24, 2026
Jun 24, 2026
Kunal-mishra
शरीर को मजबूत बनाने के लिए कौन से फल खाएं?
कीवी कमजोरी में आप कीवी खा सकते हैं.
अमरूद इसके लिए आप अमरूद भी खा सकते हैं.
पपीते इसके लिए आप पपीते भी खा सकते हैं.
संतरे कमजोरी दूर करने के लिए संतरे खा सकते हैं.
एवोकाडो ऐसे में आप एवोकाडो खा सकते हैं.
केले इसके लिए केले खा सकते हैं.
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