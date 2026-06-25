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इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?
Kunal-mishra
Jun 25, 2026
Jun 25, 2026
Kunal-mishra
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?
कीवी कमजोरी में आप कीवी खा सकते हैं.
अमरूद इसके लिए आप अमरूद भी खा सकते हैं.
पपीते इसके लिए आप पपीते भी खा सकते हैं.
संतरे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए संतरे खा सकते हैं.
एवोकाडो ऐसे में आप एवोकाडो खा सकते हैं.
केले इसके लिए केले खा सकते हैं.
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