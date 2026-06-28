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कौन से फल खाने से पेट हेल्दी रहता है?
Kunal-mishra
Jun 28, 2026
Jun 28, 2026
Kunal-mishra
कौन से फल खाने से पेट हेल्दी रहता है?
पपीता पपीते लीवर के लिए काफी हेल्दी होते हैं.
सेब सेब खाना फायदेमंद हो सकता है.
बेरीज ऐसे में बेरीज खाना फायदेमंद हो सकती है.
एवोकाडो इसके लिए आप एवोकाडो खा सकते हैं.
अंगूर ऐसे में अंगूर खाना भी लाभकारी होता है.
अनार इसके लिए अनार भी खाया जा सकता है.
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