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चेहरे पर आ गई हैं झुर्रियां, आज से ही खाएं ये फल
Deepika-pandey
Jun 16, 2026
Jun 16, 2026
Deepika-pandey
पपीता में पेपेन होता है, जो डेड स्किन सेल्स को हटाकर त्वचा में नई चमक और कसावट लाता है.
संतरे में विटामिन सी होता है, जो कोलेजन बढ़ाता है, जो प्राकृतिक रूप से स्किन को टाइट करता है.
कीवी में विटामिन सी होता है, जो त्वचा की फाइन लाइन्स को कम करता है.
अनार में एंटी-एजिंग गुण पाए जाते हैं. इससे स्किन सेल डैमेज होने से बचती हैं.
एवोकैडो में हेल्दी फैट और विटामिन ई पाया जाता है, जो त्वचा को लचीला और जवान बनाता है.
इन फलों को आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. इससे आपकी त्वचा दुरुस्त रहेगी.
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