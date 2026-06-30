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किडनी को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?
Kunal-mishra
Jun 30, 2026
Jun 30, 2026
Kunal-mishra
किडनी को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?
बेरीज ऐसे में बेरीज खाना फायदेमंद हो सकती है.
एवोकाडो इसके लिए आप एवोकाडो खा सकते हैं.
पपीता पपीते लीवर के लिए काफी हेल्दी होते हैं.
सेब सेब खाना फायदेमंद हो सकता है.
अंगूर ऐसे में अंगूर खाना भी लाभकारी होता है.
अनार इसके लिए अनार भी खाया जा सकता है.
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