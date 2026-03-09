✕
इस फल को खाने से किडनी से मिलेगा छुटकारा
Mar 09, 2026
Sanskritij-jaipuria
ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी – एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर और पोटेशियम कम होने के कारण ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करती हैं.
चेरी – इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट यूरिक एसिड को कम करने में सहायक होते हैं और किडनी के लिए फायदेमंद माने जाते हैं.
अंगूर – अंगूर में रेस्वेराट्रोल पाया जाता है, जो दिल और किडनी दोनों के स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है.
अनानास – ब्रोमेलैन एंजाइम से भरपूर यह फल सूजन कम करने में मदद करता है.
तरबूज – पानी से भरपूर तरबूज शरीर को हाइड्रेट रखता है और टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद करता है.
सेब – फाइबर से भरपूर और पोटेशियम कम होने के कारण ये कोलेस्ट्रॉल और सूजन कम करने में मदद करता है.
क्रैनबेरी – ये UTI से बचाव में मदद करती है और किडनी स्टोन के खतरे को कम कर सकती है.
