बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

hair growth foods- \u0935\u093f\u091f\u093e\u092e\u093f\u0928 \u0938\u0940 \u0938\u0947 \u092d\u0930\u092a\u0942\u0930 \u0906\u0901\u0935\u0932\u093e \u092c\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u091c\u0921\u093c\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092e\u091c\u093c\u092c\u0942\u0924 \u092c\u0928\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0938\u094d\u0915\u0948\u0932\u094d\u092a \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0915\u094d\u0924 \u0938\u0902\u091a\u093e\u0930 \u092c\u0922\u093c\u093e\u0915\u0930 \u092c\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0935\u093f\u0915\u093e\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u092e\u0926\u0926\u0917\u093e\u0930 \u0939\u0948\u0964\u0915\u093e\u0932\u0947 \u0924\u093f\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u094c\u091c\u0942\u0926 \u0906\u092f\u0930\u0928 \u0914\u0930 \u0915\u0948\u0932\u094d\u0936\u093f\u092f\u092e \u092c\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092a\u094b\u0937\u0923 \u0926\u0947\u0924\u0947\n\n