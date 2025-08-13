बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

हर दूसरा व्यक्ति बालों के झड़ने की समस्या से परेशान है और बालों का विकास भी रुक गया है। इसमें हमारी जीवनशैली और खान-पान की आदतों का सबसे बड़ा हाथ है।

अगर आप बालों का झड़ना रोकना चाहते हैं और लंबे बाल चाहते हैं, तो अपने आहार में इन सुपरफूड्स को शामिल करें। जो बालों के विकास के लिए एकदम सही हैं।

आँवला  विटामिन सी से भरपूर आँवला बालों की जड़ों को मज़बूत बनाता है और स्कैल्प में रक्त संचार बढ़ाकर बालों के विकास में भी मददगार है।

काले तिल  काले तिल में मौजूद आयरन और कैल्शियम बालों को पोषण देते हैं और ये बालों का झड़ना कम करते हैं और उन्हें घना बनाने में कारगर हैं।

चिया के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर चिया के बीज बालों की ग्रोथ बढ़ाते हैं और इनके सेवन से बाल मुलायम और चमकदार भी बनते हैं।

काला चना बालों की मजबूती के लिए काला चना खाना चाहिए, इसमें प्रोटीन और ज़िंक होता है, जो बालों का झड़ना कम करता है और नए बालों के विकास को बढ़ावा देता है।

ताज़ा नारियल  स्वस्थ वसा और खनिजों से भरपूर, नारियल बालों को गहराई से पोषण देता है और स्कैल्प से रूखापन भी दूर करता है।