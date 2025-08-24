इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है चमक

हल्दी   हल्दी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, यह बेजान त्वचा, मुँहासों और दाग-धब्बों को कम करती है।

केसर  रंगत निखारता है। पारंपरिक रूप से, इसे दूध में भिगोकर सेवन किया जाता है।

घी   त्वचा को भीतर से पोषण देता है, उसे मुलायम बनाता है। पाचन क्रिया में भी सुधार करता है।

बादाम और अखरोट  स्वस्थ वसा और विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाते हैं।

फल  मौसमी और ताज़े फल त्वचा में निखार लाते हैं।

आंवला   विटामिन सी से भरपूर, कोलेजन को बढ़ाता है, त्वचा की लोच में सुधार करता है और चमक लाता है।