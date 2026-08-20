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ठंड लगने पर पिएं ये 5 ड्रिंक्स
Kunal-mishra
Aug 20, 2026
Aug 20, 2026
Kunal-mishra
ठंड लगने पर पिएं ये 5 ड्रिंक्स
ग्रीन टी ग्रीन टी पीने से ठंड लगने की समस्या कम होती है.
तुलसी की चाय ठंड लगने पर आप तुलसी की चाय या काढ़ा पी सकते हैं.
दालचीनी का पानी ठंड से बचने के लिए आप दालचीनी का पानी पी सकते हैं.
जीरा पानी ऐसे में आप गुनगुने पानी में जीरा डालकर पी सकते हैं.
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