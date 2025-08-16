घर की किस दिशा में रखना चाहिए मनी प्लांट?

money plant vastu tips-\u0935\u093e\u0938\u094d\u0924\u0941 \u0936\u093e\u0938\u094d\u0924\u094d\u0930 \u0915\u0940 \u092e\u093e\u0928\u0947 \u0924\u094b, \u092e\u0928\u0940 \u092a\u094d\u0932\u093e\u0902\u091f \u0915\u094b \u0926\u0915\u094d\u0937\u093f\u0923-\u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0926\u093f\u0936\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0916\u0928\u093e \u092c\u0939\u0941\u0924 \u0936\u0941\u092d \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0918\u0930 \u0915\u0940 \u0926\u0915\u094d\u0937\u093f\u0923-\u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0926\u093f\u0936\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0928\u0940 \u092a\u094d\u0932\u093e\u0902\u091f \u0932\u0917\u093e\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0906\u0930\u094d\u0925\u093f\u0915 \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924\u093f \u0938\u0939\u0940 \u0939\u094b \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964\n\n