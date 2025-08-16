घर की किस दिशा में रखना चाहिए मनी प्लांट?

मनी प्लांट को धन के पौधे के नास से भी जाना जाता है।

लेकिन इसके लाभ तभी मिलते हैं जब इसे घर में सही दिशा में रखा जाए।

इसे घर के किसी कोने में रखना लाभदायक नहीं होता, बल्कि इसकी एक निश्चित दिशा होती है।

वास्तु शास्त्र की माने तो, मनी प्लांट को दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना बहुत  शुभ माना जाता है।

ऐसे बताया जाता है कि, घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में मनी प्लांट लगाने से आर्थिक स्थिति सही हो जाती है।

बता दे कि,इस दिशा को देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की मानी जाती है।