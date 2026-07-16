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शारीरिक स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्या खाएं?
Kunal-mishra
Jul 16, 2026
Jul 16, 2026
Kunal-mishra
शारीरिक स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्य खाएं?
केले ऐसे में आप केले खा सकते हैं.
एवोकाडो इसके लिए आप एवोकाडो खा सकते हैं.
गाजर ऐसे में गाजर खाना भी लाभकारी हो सकता है.
सेब सेब खाना फायदेमंद हो सकता है.
हरी पत्तेदार सब्जियां इसके लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए.
ड्राई फ्रूट्स ऐसे में ड्राई फ्रूट्स खाना लाभकारी होता है.
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