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बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं?
Kunal-mishra
Jul 15, 2026
Jul 15, 2026
Kunal-mishra
बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्य खाएं?
हरी पत्तेदार सब्जियां इसके लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए.
ड्राई फ्रूट्स ऐसे में ड्राई फ्रूट्स खाना लाभकारी होता है.
बीज बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए कुछ बीज खा सकते हैं.
केले ऐसे में आप केले खा सकते हैं.
एवोकाडो इसके लिए आप एवोकाडो खा सकते हैं.
सेब सेब खाना फायदेमंद हो सकता है.
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