Nov 22, 2025
हमेशा दिखें जवान! आज से खाएं ये पॉवरफुल एंटी-एजिंग फूड्स

एंटी-एजिंग फूड्स खाने से शरीर में कोलेजन बढ़ता है जिससे आप लंबे समय तक जवान दिखते हैं

चलिए जानते हैं 7 ऐसे फूड्स जो एंटी-एजिंग के लिए अच्छे हैं और जिन्हें आप किसी भी उम्र में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं

त्वचा के ग्लो के लिए जरूरी केराटिन बढ़ाने में अंडे मदद करते हैं क्योंकि वे बायोटिन का अच्छा स्रोत हैं

ये स्वादिष्ट सूरजमुखी के बीज केराटिन उत्पादन बढ़ाते हैं और इनमें पैंटोथेनिक एसिड, सेलेनियम, कॉपर और विटामिन E भरपूर मात्रा में पाया जाता है

एन-एसिटाइलसिस्टीन लहसुन का एंटीऑक्सिडेंट होता है जो त्वचा की रक्षा करता है और बालों को मजबूत बनने में मदद करता है

केराटिन बढ़ाने में प्याज मददगार होता है. प्याज में फोलेट नाम का विटामिन मिलता है जो बालों और त्वचा के लिए जरूरी है

पालक और केल जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में खूब केराटिन मिलता है इसलिए ये बेहतरीन विकल्प हैं

शकरकंद सुपरफूड है जिसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है यह केराटिन बनाता है और शरीर में विटामिन A में बदल जाता है

प्रोविटामिन A और विटामिन C से भरपूर गाजर बाल, त्वचा और नाखूनों की सेहत को बेहतर बनाती है

