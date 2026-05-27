किचन गार्डनिंग के लिए बेस्ट हैं ये 6 पौधे

टमाटर: घर में उगाए गए टमाटर लाइकोपीन से भरपूर होते हैं, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है तथा कुछ प्रकार के कैंसर से बचाता है.