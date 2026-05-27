✕
किचन गार्डनिंग के लिए बेस्ट हैं ये 6 पौधे
Shivangi-shukla
May 27, 2026
May 27, 2026
Shivangi-shukla
पालक: यह तेजी से बढ़ता है और इसे कई बार काटा जा सकता है, जिससे यह घर में बागवानी के लिए एक सुविधाजनक विकल्प बन जाता है
तुलसी: यह सुगंधित जड़ी बूटी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और इसमें सूजन-रोधी गुण होते हैं। यह पाचन में सहायता करती है, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है.
पुदीना: यह गमलों में तेजी से उगता है और इसका उपयोग चाय, सलाद और डिटॉक्स ड्रिंक्स में किया जा सकता है.
टमाटर: घर में उगाए गए टमाटर लाइकोपीन से भरपूर होते हैं, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है तथा कुछ प्रकार के कैंसर से बचाता है.
मिर्च: इन तीखी मिर्चों में कैप्साइसिन होता है, जो चयापचय को बढ़ाता है, रक्त संचार में सुधार करता है और दर्द निवारक गुण रखता है.
धनिया: इसे कम जगह में आसानी से उगाया जा सकता है और इसका उपयोग आमतौर पर खाना पकाने और गार्निश करने में किया जाता है.
Read More
मिनटों में गायब हो जाएंगे टॉयलेट सीट के दाग, आजमाएं ये देसी तरीका
हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है जौ का सत्तू, इन लोगों के लिए हो सकता है खतरनाक
शहतूत खाने के 6 फायदे
इन सेलेब्स के हैं जुड़वां बच्चे