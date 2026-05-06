Inkhabar Hindi News

चेहरे पर मलाई के साथ बेसन लगाने के 5 फायदे

Kamesh-dwivedi
May 06, 2026
May 06, 2026
Kamesh-dwivedi

मलाई के साथ बेसन मिलाकर चेहरे पर लगाने के कई फायदे हैं. जानिए.

रुखे और बेजान स्किन को ग्लो बनाने के लिए बेसन के साथ मलाई लगाएं.

इस पेस्ट को लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे भी दूर हो जाते हैं.

चेहरे पर ताजगी लाने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं.

स्किन में नमी बनाए रखने के लिए भी इसे लगा सकते हैं.

 इसे देशी नुस्खे को आप हफ्ते में दो से तीन बार प्रयोग कर सकते हैं.

Read More
गर्मियों में मटके का पानी पीने के फायदेचेहरे पर मलाई के साथ बेसन लगाने के 5 फायदेईशान किशन की गर्लफ्रेंड की हॉट तस्वीरेंमुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बने मिसिंग लिंक की बड़ी बातें