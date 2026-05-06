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चेहरे पर मलाई के साथ बेसन लगाने के 5 फायदे
Kamesh-dwivedi
May 06, 2026
May 06, 2026
Kamesh-dwivedi
मलाई के साथ बेसन मिलाकर चेहरे पर लगाने के कई फायदे हैं. जानिए.
रुखे और बेजान स्किन को ग्लो बनाने के लिए बेसन के साथ मलाई लगाएं.
इस पेस्ट को लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे भी दूर हो जाते हैं.
चेहरे पर ताजगी लाने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं.
स्किन में नमी बनाए रखने के लिए भी इसे लगा सकते हैं.
इसे देशी नुस्खे को आप हफ्ते में दो से तीन बार प्रयोग कर सकते हैं.
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