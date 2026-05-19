पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, बड़ी इलायची है हेल्थ का पावरहाउस

बड़ी इलायची एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो स्किन को अंदर से हेल्दी बनाने में मदद करती है. इसका सेवन करने से त्वचा पर निखार आता है और पिंपल्स, दाग-धब्बों जैसी समस्याओं में भी राहत मिल सकती है.