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चीकू खाने से मिलते हैं ये कमाल के फायदे, बीज भी हैं काम के
Ranjana-sharma
Apr 08, 2026
Apr 08, 2026
Ranjana-sharma
चीकू एक मीठा, रसीला और पौष्टिक फल है, जो सालभर मिलने वाला उष्णकटिबंधीय फल है. यह स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है.
चीकू क्या है?
चीकू की तासीर ठंडी और मीठी मानी जाती है. यह मध्यम आकार का सदाबहार पेड़ होता है, जिसके फल भूरे रंग के और अंदर से मुलायम व रसदार होते हैं.
चीकू की तासीर और पहचान
चीकू में विटामिन A, C, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा और इम्यूनिटी देते हैं.
पोषण से भरपूर चीकू
चीकू में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो सर्दी-खांसी और पुराने बुखार में राहत देने में सहायक होते हैं.
सर्दी-खांसी और बुखार में राहत
चीकू के बीजों में मूत्र संबंधी समस्याओं और किडनी स्टोन में मदद करने वाले गुण पाए जाते हैं, लेकिन इनका सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए.
बीज भी हैं उपयोगी
चीकू का अधिक सेवन करने से बदहजमी, खांसी या पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए इसे संतुलित मात्रा में ही खाएं.
सेवन में सावधानी
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