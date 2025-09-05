चेहरे पर कच्चा आलू लगाने से क्या होता है?

आँखों के नीचे के काले घेरों पर लगातार एक हफ़्ते से ज़्यादा आलू रगड़ने से काले घेरे कम हो जाते हैं।

दाग-धब्बे   काले घेरों के अलावा, चेहरे पर आलू रगड़ने से दाग-धब्बे भी कम होते हैं।

त्वचा की रंगत   दाग-धब्बे कम होते हैं और चेहरे की रंगत भी निखरती है।

 चेहरे पर अतिरिक्त तेल से भी आलू रगड़ने से राहत मिलती है।

टैनिंग होगा दूर  आलू धूप से होने वाली चेहरे की टैनिंग से भी छुटकारा दिलाता है।

कील-मुँहासे  चेहरे पर आलू रगड़ने से कील-मुँहासे भी कम होते हैं।