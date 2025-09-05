चेहरे पर कच्चा आलू लगाने से क्या होता है?

aalu ke fayde: \u0906\u0932\u0942 \u0927\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u091a\u0947\u0939\u0930\u0947 \u0915\u0940 \u091f\u0948\u0928\u093f\u0902\u0917 \u0938\u0947 \u092d\u0940 \u091b\u0941\u091f\u0915\u093e\u0930\u093e \u0926\u093f\u0932\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964\u091a\u0947\u0939\u0930\u0947 \u092a\u0930 \u0906\u0932\u0942 \u0930\u0917\u0921\u093c\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0915\u0940\u0932-\u092e\u0941\u0901\u0939\u093e\u0938\u0947 \u092d\u0940 \u0915\u092e \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u091a\u0947\u0939\u0930\u0947 \u092a\u0930 \u0905\u0924\u093f\u0930\u093f\u0915\u094d\u0924 \u0924\u0947\u0932 \u0938\u0947 \u092d\u0940 \u0906\u0932\u0942 \u0930\u0917\u0921\u093c\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0930\u093e\u0939\u0924 \u092e\u093f\u0932\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964