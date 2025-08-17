स्किन के लिए किसी रामबाण से कम नहीं नीम

नीम के जीवाणुरोधी गुण मुँहासों का कारण बनने वाले बैक्टीरिया से लड़ने, सूजन कम करने और भविष्य में मुँहासों को होने से रोकने में मदद करते हैं।

नीम के एंटीऑक्सीडेंट गुण मुक्त कणों से लड़ते हैं, महीन रेखाओं, झुर्रियों और उम्र के धब्बों को कम करते हैं,

त्वचा को जवां और चमकदार बनाए रखते हैं और पर्यावरणीय तनाव और क्षति से बचाते हैं।

नीम के सूजनरोधी गुण चिड़चिड़ी त्वचा को आराम पहुँचाते हैं, लालिमा और सूजन कम करते हैं।

नीम के एंटीफंगल गुण दाद और एथलीट फुट जैसे फंगल संक्रमणों से लड़ते हैं, स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देते हैं और फंगल वृद्धि को रोकते हैं।

इसके सुखदायक और एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा की रंगत और काले घेरों को हल्का करने में मदद कर सकते हैं, जिससे त्वचा एक समान और तरोताज़ा दिखती है।