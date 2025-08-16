आपके किचन में छिपा है दांतों के कीड़ों को खत्म करने की चीज

क्या आप भी दांत के कीड़ों से परेशान हैं, लेकिन आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है आपके किचन की एक बेहद ही ख़ास चीज़ से, जिसका नाम है- लौंग।

लौंग सिर्फ एक मसाला ही नहीं है बल्कि, एक प्राकृतिक औषधि भी है, जिसे लोग अक्सर खाने में खुशबू को बनाए रखने और स्वाद के लिए उपयोग करते हैं.

आयुर्वेद में इसे एक बहुत ही शक्तिशाली औषधि माना जाता है. इसमें यूजेनॉल नामक तत्व मौजूद होते हैं जिसकी वजह से यह दर्द से राहत दिलाता है तथा जीवाणुनाशक होता है.

इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं, जो कैविटी के मुख्य कारण बैक्टीरिया को खत्म करते हैं.

यह दांत के कीड़ों का नेचुरल इलाज माना जाता है, इसका पेस्ट या तेल का उपयोग करने से दर्द में राहत मिलती है.

लौंग मसूड़ों में हो रही सूजन को कम करने में सहायक होता है.

लौंग को पीस कर नारियल के तेल या पानी के साथ मिलाकर इसका पेस्ट बना लें फिर इसे कैविटी वाली जगह पर लगाने के कुछ मिनटों बाद कुल्ला कर लें.

आप एक लौंग को कैविटी वाली जगह पर दबाकर भी रख सकते हैं या उस जगह से लौंग को चबा सकते हैं जिससे दर्द के साथ कीड़े से भी आपको राहत मिलेगी।

रुई का एक फाहा लें और लौंग के तेल में डुबोकर कैविटी वाली जगह पर रख लें और कुछ मिनटों बाद कुल्ला कर लें, यह तरीका आपको दर्द से तुरंत राहत दिला सकता है.