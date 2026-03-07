✕
महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए, बर्फ से मसाज से पाएं नेचुरल स्किन ग्लो
Ranjana-sharma
Mar 07, 2026
अगर आपको सरल लेकिन असरदार स्किनकेयर रूटीन पसंद है, तो चेहरे पर बर्फ से मसाज एक बेहतरीन तरीका हो सकता है.
स्किनकेयर का आसान और असरदार तरीका
आइस मसाज में बर्फ के टुकड़ों या ठंडे टूल्स को चेहरे पर हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाया जाता है. इससे त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.
क्या होती है आइस मसाज?
बर्फ से मालिश करने से त्वचा के पोर्स सिकुड़ जाते हैं. इससे त्वचा ज्यादा स्मूद और टाइट दिखती है और मेकअप भी बेहतर तरीके से सेट होता है.
रोमछिद्रों को टाइट करती है
ठंडक के कारण पहले रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं और फिर फैलती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. इससे त्वचा को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है.
बढ़ाती है प्राकृतिक ग्लो
नियमित आइस मसाज से त्वचा में कसाव आता है और फाइन लाइन्स कम नजर आती हैं. यह स्किनकेयर प्रोडक्ट्स के बेहतर अवशोषण में भी मदद करती है.
एंटी-एजिंग और स्किनकेयर में मददगार
