खाली पेट भीगे हुए अखरोट खाने से क्या होता है?

soaked walnuts benefits- \u0905\u0916\u0930\u094b\u091f \u0915\u094b \u092c\u094d\u0930\u0947\u0928 \u092b\u093c\u0942\u0921 \u092d\u0940 \u0915\u0939\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0913\u092e\u0947\u0917\u093e-3 \u092b\u0948\u091f\u0940 \u090f\u0938\u093f\u0921 \u0914\u0930 \u090f\u0902\u091f\u0940\u0911\u0915\u094d\u0938\u0940\u0921\u0947\u0902\u091f \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u094b \u092f\u093e\u0926\u0926\u093e\u0936\u094d\u0924 \u0914\u0930 \u092e\u093e\u0928\u0938\u093f\u0915 \u0938\u094d\u092a\u0937\u094d\u091f\u0924\u093e \u0915\u094b \u092c\u0947\u0939\u0924\u0930 \u092c\u0928\u093e\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964\n\n