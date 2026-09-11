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भुनी अदरक खाने के फायदे
Kunal-mishra
Sep 11, 2026
Sep 11, 2026
Kunal-mishra
भुनी अदरक खाने के फायदे
खांसी
इससे खांसी की समस्या भी कम होती है.
गले में खराश
इसे खाने से गले में खराश ठीक हो सकती है.
जुकाम
भुनी अदरक खाने से जुकाम कम होता है.
जकड़न ठीक करे
इससे शरीर की जकड़न में आराम मिलता है.
जोड़ों का दर्द कम करे
इससे जोड़ों का दर्द भी कम होता है.
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भुनी अदरक खाने के फायदे
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