रोजाना बस 1 अनार और मिलेंगे लाखों फायदे

Pomegranates Benefits-\u0905\u0928\u093e\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0908 \u0917\u0941\u0923 \u092a\u093e\u090f \u091c\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u094b \u0926\u093f\u0932 \u0915\u094b \u0938\u094d\u0935\u0938\u094d\u0925 \u0930\u0916\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0930\u094b\u091c\u093e\u0928\u093e \u090f\u0915 \u0905\u0928\u093e\u0930 \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0926\u093f\u0932 \u0915\u094b \u0938\u094d\u0935\u0938\u094d\u0925 \u0930\u0916\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964\u0905\u0928\u093e\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092b\u093e\u0907\u092c\u0930 \u0915\u0940 \u0905\u091a\u094d\u091b\u0940 \u092e\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964\n\n