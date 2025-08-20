रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

हम सभी जानते हैं कि फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह पपीता खाने से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं।

पपीते में पपेन नामक एंजाइम होता है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है।

पपीते में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है, जो वजन कम करने में मददगार है।

पपीते में विटामिन ए और कैरोटीनॉयड होते हैं, जो आँखों की रोशनी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

पपीते में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मददगार है।

पपीते में चीनी कम और फाइबर अधिक होता है, जो मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद है।