बासी मुंह अमरूद की पत्तियां चबाने के 5 गजब के फायदे

कुछ फल ऐसे होते हैं जो न सिर्फ़ खाने में स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि उनके पत्ते भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित होते हैं। अमरूद उनमें से एक है। यह फल बरसात के मौसम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।

अमरूद के पत्तों में विटामिन-सी, विटामिन-ए, विटामिन-के, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कैटेचिन, क्वेरसेटिन, गैलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।

जो लोग रोज़ाना खाली पेट अमरूद के पत्ते चबाते हैं, उनकी हड्डियाँ जड़ तक मज़बूत रहती हैं। इन पत्तों में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।

कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत करने के लिए अमरूद के पत्तों को खाली पेट चबाया जा सकता है क्योंकि इनमें विटामिन-सी होता है।

दिल को स्वस्थ रखने के लिए अमरूद के पत्तों से बेहतर कुछ नहीं है। ये पत्ते पोटेशियम का भरपूर स्रोत हैं।

जिन लोगों को रोज़ाना पेट खराब रहता है, उन्हें सुबह खाली पेट अमरूद के पत्ते चबाने चाहिए। इससे आपका पेट बिल्कुल ठीक रहेगा क्योंकि इनमें फाइबर होता है।