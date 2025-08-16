 रोजाना हरी मिर्च खाने से क्या होता है?

Green Chilli Benefits-\u0939\u0930\u0940 \u092e\u093f\u0930\u094d\u091a \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0902\u091f\u0940\u0911\u0915\u094d\u0938\u0940\u0921\u0947\u0902\u091f \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u094b \u0936\u0930\u0940\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u094b\u0932\u0947\u0938\u094d\u091f\u094d\u0930\u0949\u0932 \u0915\u0947 \u0938\u094d\u0924\u0930 \u0915\u094b \u0928\u093f\u092f\u0902\u0924\u094d\u0930\u093f\u0924 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u0939\u0943\u0926\u092f \u0930\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u091c\u094b\u0916\u093f\u092e \u0915\u094b \u0915\u092e \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964\n\n