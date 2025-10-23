✕
Oct 23, 2025
Karishma-upadhyay
आखिर क्यों घर के बड़े-बूढ़े देते हैं शहद में लहसुन भिगोकर खाने की सलाह? जानें इसके जबरदस्त फायदें
आपने अक्सर घर के बड़े-बूढ़ों को ये कहते हुए सुना होगा कि शहद में लहसुन भिगोकर खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है.
तो ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि शहद में लहसुन भिगोकर खाने से सेहत को क्या फायदे होते हैं.
दरअसल लहसुन और शहद दोनों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं.
सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से गले की खराश और जुकाम में काफी आराम मिलता है.
ऐसे में लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और शहद दिल की मांसपेशियों को एनर्जी देता है.
बता दें कि शहद में लहसुन भिगोकर खाने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है.
साथ ही साथ ये पाचन शक्ति सुधार के गैस और अपच जैसी समस्याओं में राहत देता है.
इसका सेवन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे फैट बर्निंग बेहतर होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है.
बता दें कि शहद में लहसुन भिगोकर खाने से वायरल और बैक्टीरियल संक्रमणों से भी बचाव होता है.
Read More
जाने छठ पूजा का इतिहास कितना पुराना है
रोहित ने एडिलेड में नया रिकॉर्ड बनाया, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी
स्नोफॉल देखने के लिए भारत की ये 7 जगहें हैं बेस्ट, इस बार बिल्कुल भी मिस न करें जाना!
Jio का धमाकेदार ऑफर! अब 399 रुपये से कम में पूरा साल का रिचार्ज