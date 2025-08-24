इस 1 ड्राई फ्रूट को खाने से सुबह होगा पेट साफ

पेट की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको जिस सूखे मेवे का सेवन करना चाहिए, वह है जादुई आलूबुखारा।

यह पेट साफ़ करने का एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है।

आलूबुखारा फाइबर से भरपूर होते हैं, यह पाचन तंत्र को मज़बूत बनाता है और कब्ज़ से राहत दिलाता है। रात में इसे खाने से आंतें सक्रिय होती हैं और सुबह पेट साफ़ हो जाता है।

आलूबुखारा में मौजूद मैग्नीशियम और विटामिन बी6 नींद में सुधार करते हैं और अच्छी नींद आपको सुबह ऊर्जावान महसूस कराती है।

रात में 3 से 4  सूखे बेर खाने से कब्ज़ से राहत मिलती है।