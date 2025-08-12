जानिए करी पत्ते के फायदे

भारत में बनने वाले सभी व्यंजनों में लगभग करी पत्ते का प्रयोग किया जाता है

करी पत्ते में कैल्शियम विटामिन A और B2 ज्यादा तत्व पाए जाते हैं जो हमारे सेहत के लिए लाभदायक होते हैं

करी पत्ता मुख्य रूप से हमारे खून को भी साफ करता है

पाचन क्रिया से परेशान लोगों के लिए यह एक रामबाण औषधि हो सकती है

अगर आप भी बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हो तो नियमित रूप से करी पत्ते का सेवन करें

बढ़ते वजन को भी रोकने में यह कारगर साबित होता है

विटामिन A करी पत्ते में भरपूर मात्रा में पाया जाता है वित्तीय हमारी आंखों की रोशनी में भी फायदेमंद होती है