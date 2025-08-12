जानिए करी पत्ते के फायदे

\u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u0915\u0930\u0940 \u092a\u0924\u094d\u0924\u0947 \u0915\u0947 \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947 \u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u0915\u0930\u0940 \u092a\u0924\u094d\u0924\u0947 \u0915\u0947 \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0928\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0938\u092d\u0940 \u0935\u094d\u092f\u0902\u091c\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0917\u092d\u0917 \u0915\u0930\u0940 \u092a\u0924\u094d\u0924\u0947 \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u092f\u094b\u0917 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u0930\u0940 \u092a\u0924\u094d\u0924\u0947 \u092e\u0947\u0902…