रात मे सोने से पहले काली मिर्च चबाने के फायदे

काली मिर्च में विटामिन A, C, K, एंटीऑक्सीडेंट, पिपेरिन और आयुर्वेदिक गुण होते हैं।

रोज़ रात को 2 काली मिर्च चबाने से एक नहीं, बल्कि कई फ़ायदे मिलते हैं।

रात में धीरे-धीरे काली मिर्च खाने से सर्दी-ज़ुकाम से राहत मिलती है।

काली मिर्च तनाव कम करती है, जिससे अच्छी नींद आती है।

इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

काली मिर्च शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है।