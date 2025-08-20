रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

benefits of eating betel leaves- \u092a\u093e\u0928 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0924\u0947 \u0915\u094b \u0930\u094b\u095b \u091a\u092c\u093e\u0915\u0930 \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0906\u092a\u0915\u094b \u092c\u0939\u0941\u0924 \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947 \u092e\u093f\u0932 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u092a\u093e\u0928 \u0915\u093e \u092a\u0924\u094d\u0924\u093e \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0939\u092e\u093e\u0930\u0940 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e \u0915\u093e \u0939\u093f\u0938\u094d\u0938\u093e \u0939\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u090f\u0915 \u092c\u0947\u0939\u0926 \u0939\u0940 \u0905\u0938\u0930\u0926\u093e\u0930 \u0914\u0937\u0927\u093f \u092d\u0940 \u0939\u0948.