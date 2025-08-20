रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

पान का पत्ता केवल हमारी परंपरा का हिस्सा ही नहीं बल्कि एक बेहद ही असरदार औषधि भी है.

पान का पाते को रोज़ चबाकर खाने से आपको बहुत फायदे मिल सकते हैं.

यह पत्ता पाचक रसों को एक्टिव करने में सहायक होता है, जो आपको गैस, एसिडिटी तथा कब्ज़ जैसी समस्याओं से रहत दिलाता है.

यह मसूड़ों की सूजन, दांतों में सड़न तथा गाँठ को कम करने में सहायक होता है क्यूंकि इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं.

डायबिटीज वाले मरीज़ों के लिए यह बहुत ही लाभदायक होता है जो ब्लड शुगर को बैलेंस रखता है.  

यह एक माउथ फ्रेशनर की तरह भी काम करता है, साँसों की बदबू को दूर रखता है.

इसको चबाने से आपका तनाव और मन दोनों शांत रहते हैं.