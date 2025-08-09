खाना शुरू कर दे बादाम, ये 5 बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

almonds health benefits-\u092c\u093e\u0926\u093e\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092a\u093e\u090f \u091c\u093e\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0938\u092d\u0940 \u092a\u094b\u0937\u0915 \u0924\u0924\u094d\u0935 \u0906\u092a\u0915\u0940 \u0938\u0947\u0939\u0924 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0935\u0930\u0926\u093e\u0928 \u0939\u0948\u0902\u0964\u092c\u093e\u0926\u093e\u092e \u0915\u0947 \u0938\u0947\u0935\u0928 \u0938\u0947 \u0915\u094b\u0932\u0947\u0938\u094d\u091f\u094d\u0930\u0949\u0932 \u0915\u0940 \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e \u0915\u094b \u092d\u0940 \u0928\u093f\u092f\u0902\u0924\u094d\u0930\u093f\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964\n\n