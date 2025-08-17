टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे 

टमाटर एक ऐसी सब्ज़ी है जो सभी सब्ज़ियों में डाली जाती है। लोग इसे सलाद और सूप के रूप में भी खाते-पीते हैं।

टमाटर में लाइकोपीन, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और काइटोकेमिकल्स जैसे ज़रूरी तत्व पाए जाते हैं।

कई लोग टमाटर का जूस पीना भी पसंद करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि जूस पीने के क्या-क्या फायदे हैं।

टमाटर में मौजूद लाइकोपीन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इससे दिल स्वस्थ रहता है।

टमाटर फाइबर से भरपूर होते हैं। आप वज़न कम करने के लिए भी इसे पी सकते हैं। यह चर्बी कम करता है।

लाइकोपीन और विटामिन से भरपूर टमाटर त्वचा में चमक लाने और उसे रिकेट्स मुक्त बनाने में मदद करते हैं।

टमाटर का जूस पीने से पेट स्वस्थ रहता है और पाचन तंत्र मज़बूत होता है। इससे कब्ज़, एसिडिटी, सीने में जलन जैसी समस्याओं से बचाव होगा।