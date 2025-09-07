रोज गर्म पानी पीने से शरीर में क्या बदलाव होते है?

benefits of drinking hot water-\u0938\u0941\u092c\u0939 \u0938\u0941\u092c\u0939 \u0916\u093e\u0932\u0940 \u092a\u0947\u091f \u0917\u0930\u094d\u092e \u092a\u093e\u0928\u0940 \u092a\u093f\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0906\u092a\u0915\u093e \u092a\u093e\u091a\u0928 \u0924\u0902\u0924\u094d\u0930 \u092e\u091c\u092c\u0942\u0924 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948. \u092f\u0939 \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0916\u0942\u0928 \u0915\u094b \u0938\u093e\u095e \u0930\u0916\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u091a\u0947\u0939\u0930\u0947 \u0915\u094b \u091a\u092e\u0915\u0926\u093e\u0930 \u0930\u0916\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948.