Oct 15, 2025
Karishma-upadhyay
दिन की शुरुआत करें अब इस खास ड्रिंक के साथ, मिलेंगे चौंका देने वाले फायदे!
आजकल के समय में ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत चाय-कॉफी पीने से करते हैं.
वहीं घर के बड़े-बूढ़े दिन की शुरुआत गुनगुना पानी में कुछ खास चीजें मिलाकर पीने से करते हैं.
दरअसल हम बात कर रहे हैं नींबू और शहद को गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह-सुबह पीने की, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.
तो आइए अब जानते हैं कि सुबह-सुबह नींबू और शहद को गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से सेहत को क्या फायदे होते हैं.
नींबू का साइट्रिक एसिड और शहद का प्रीबायोटिक गुण मिलकर पाचन तंत्र को दुरुस्त करते हैं.
नींबू और शहद को गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद मिलती है.
इनमें मौजूद विटामिन C और एंटी बैक्टीरियल गुण संक्रमण से बचाव करके इम्यूनिटी बूस्ट करने में काफी मदद करते हैं.
बता दें कि ये ड्रिंक मेटाबॉलिज्म को तेज करके भूख को कंट्रोल करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है.
ऐसे में इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और मॉइस्चराइजिंग गुण स्किन को हेल्दी रखते हैं, साथ ही त्वचा को चमकदार बनाते हैं.
