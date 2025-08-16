खाली पेट लौंग का पानी पीने के 5 बड़े फायदे

cloves water health benefits-\u0916\u093e\u0932\u0940 \u092a\u0947\u091f \u0932\u094c\u0902\u0917 \u0915\u0947 \u092a\u093e\u0928\u0940 \u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928 \u0924\u094d\u0935\u091a\u093e \u0915\u094b \u0938\u094d\u0935\u0938\u094d\u0925 \u0930\u0916\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964\u0930\u094b\u091c\u093c\u093e\u0928\u093e \u0932\u094c\u0902\u0917 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0940\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0930\u0915\u094d\u0924 \u0936\u0930\u094d\u0915\u0930\u093e \u0915\u0947 \u0938\u094d\u0924\u0930 \u0915\u094b \u0928\u093f\u092f\u0902\u0924\u094d\u0930\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u092e\u0926\u0926 \u092e\u093f\u0932 \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964\n\n