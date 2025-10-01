✕
Oct 01, 2025
Karishma-upadhyay
खाली पेट लौकी का जूस पीने के चौंका देने वाले फायदे, पाचन से लेकर त्वचा तक सब में है बेस्ट!
आपने देखा होगी कि आजकल लोग सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीना बेहद पसंद कर रहे हैं.
ऐसे में आइए जानते हैं कि खाली पेट लौकी का जूस पीने से शरीर को क्या फायदे होते हैं.
सुबह-सुबह लौकी का जूस पीने से कब्ज और गैस की समस्या दूर होती है, साथ ही पाचन तंत्र मजबूत होता है.
बता दें कि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर दिनभर हाइड्रेट रहता है.
ऐसे में लौकी का जूस लिवर को डिटॉक्स करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है.
लौकी में पोटेशियम होता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कंट्रोल करता है.
कम कैलोरी और हाई फाइबर के कारण ये वजन कम करने में भी मदद करता है.
बता दें कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को साफ करके ग्लोइंग बनाए रखते हैं
ऐसे में ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बेहतरीन नेचुरल उपाय है.
