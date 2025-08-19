जानें, चुकंदर का जूस कितने दिनों तक पीना होता है सही?

चुकंदर का जूस सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे कितने दिनों तक पीना चाहिए? आइए आपको बताते हैं।

अगर शरीर में खून की कमी है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप कुछ हफ़्तों तक लगातार चुकंदर का जूस पी सकते हैं।

अगर आपका पाचन तंत्र खराब है, तो आप एक महीने तक रोज़ाना फाइबर से भरपूर चुकंदर का जूस पी सकते हैं।

एक महीने तक चुकंदर का जूस पीने से दिल स्वस्थ रहता है क्योंकि इसमें मौजूद नाइट्रेट दिल की बीमारियों को दूर करता है।

रोज़ाना चुकंदर का जूस पीने से लिवर डिटॉक्स होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खून को शुद्ध करते हैं।

जिन लोगों को किडनी स्टोन की समस्या है, उन्हें चुकंदर का सेवन सावधानी से करना चाहिए क्योंकि इसमें ऑक्सालेट होता है।