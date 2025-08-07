सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे क्या बदलाव होते है?

Benefits of drinking tej patta water-\u0924\u0947\u091c\u092a\u0924\u094d\u0924\u0947 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0928\u0940 \u092e\u0947\u091f\u093e\u092c\u0949\u0932\u093f\u091c\u093c\u094d\u092e \u0924\u0947\u091c\u093c \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u092b\u0948\u091f \u0924\u0947\u091c\u093c\u0940 \u0938\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0928 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0935\u091c\u093c\u0928 \u0915\u092e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u091a\u093e\u0939 \u0930\u0916\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092f\u0939 \u090f\u0915 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0915\u0943\u0924\u093f\u0915 \u0909\u092a\u093e\u092f \u0939\u0948\u0964\n\n