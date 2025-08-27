शुगर को कंट्रोल रखता है यह आपके पेट के खाली होने की स्पीड और कार्बोहाइड्रेट के शुगर में बदलने की स्पीड को कम करने में साहयक होता है, यदि आपको डायबिटीज है तो इसका सेवन आपके लिए बेहद ही लाभकारी साबित हो सकता है.