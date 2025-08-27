बहुत लोग अकसर हेल्दी रहने के लिए घरेलु नुस्खे की तलाश रहती है, कभी वे जीरे का सेवन करते हैं तो कभी मेथी, हल्दी।
लेकिन इसके अलावा एक ड्रिंक और भी है जो आपको बेहद फायदा पहुंचा सकती है. चलिए आखिर क्या है वह?
सेब का सिरका
यह ड्रिंक सेब का सिरका जिसे एप्पल साइडर विनेगर कहा जाता है. वैसे तो इसको सुबह पीया जाता है लेकिन रात में सोने से पहले भी पी सकते हैं.
कुछ रिसर्च के अनुसार, इसको रात में पीना अधिक फायदेमंद होता है.
सही पाचन तंत्र
इसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और इसी के साथ, पेट की गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं को कम करने में भी सहायक होते हैं.
शुगर को कंट्रोल रखता है
यह आपके पेट के खाली होने की स्पीड और कार्बोहाइड्रेट के शुगर में बदलने की स्पीड को कम करने में साहयक होता है, यदि आपको डायबिटीज है तो इसका सेवन आपके लिए बेहद ही लाभकारी साबित हो सकता है.
हानिकारक बैक्टीरिया
सेब का सिरका हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ता है और उन्हें खत्म कर देता है जैसे एमआरएसए और ई.कोलाई। पुराने लोग इसका प्रयोग कीटाणु को मारने और घावों को साफ़ करने के लिए किया करते थे.
लो ब्लड प्रेशर
यह सिरका ब्लड प्रेशर को कम करने में काफी सहायक होता है क्यूंकि इसमें एसिड (एसिटिक एसिड), सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भरपूर मात्रा में पाए जाते है.
वजन कम
यह आपके पेट को भरा हुआ रखता है, यदि आप 12 हफ्ते तक इसका सेवन करते हैं तो आपका वजन कम होने लगेगा।