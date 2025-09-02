नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

फटे होंठों पर नारियल का तेल लगाएँ, इससे बेहतर कोई प्राकृतिक बाम नहीं है।

बदलते मौसम में नारियल का तेल लगाने से रूखी त्वचा मुलायम होती है।

आप नारियल के तेल का इस्तेमाल मेकअप रिमूवर के रूप में कर सकते हैं।

नारियल के तेल में कुछ करी पत्तों को गर्म करके मालिश करने से बाल काले होते हैं।

त्वचा पर कटने या जलने पर नारियल का तेल लगाने से आराम मिलता है।

नारियल के तेल में नींबू के रस की कुछ बूँदें मिलाकर सिर की त्वचा पर मालिश करने से रूसी कम होती है।