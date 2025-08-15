इलायची चबाने से दूर होगी शरीर की ये समस्याएं

इलायची में कई से पोषक तत्वों अच्छी मात्रा में पाएं जाते है।

रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए इलायची का सेवन किया जा सकता है।

इलायची हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है।

पोषक तत्वों से भरपूर इलायची आपके हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में कारगर साबित हो सकती है।

कब्ज, गैस और एसिडिटी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए इलायची चबाएँ।

इलायची सर्दी-खांसी से राहत दिलाने में कारगर साबित हो सकती है।