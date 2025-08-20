रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

camphor-\u0939\u093f\u0928\u094d\u0926\u0942 \u0927\u0930\u094d\u092e \u092e\u0947\u0902 \u0915\u092a\u0942\u0930 \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u092f\u094b\u0917 \u0915\u0930\u0928\u093e, \u0915\u092a\u0942\u0930 \u091c\u0932\u093e\u0928\u093e \u092c\u0947\u0939\u0926 \u0939\u0940 \u0936\u0941\u092d \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0964\u0930\u094b\u091c \u0936\u093e\u092e \u090f\u0915 \u091f\u0941\u0915\u095c\u093e \u0915\u092a\u0942\u0930 \u0915\u093e \u091c\u093e\u0932\u0928\u093e \u0906\u092a\u0915\u0940 \u0927\u0928 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u0940 \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e\u0913\u0902 \u0915\u094b \u092d\u0940 \u0938\u0941\u0930 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964