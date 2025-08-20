रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

हिन्दू धर्म में कपूर का प्रयोग करना, कपूर जलाना बेहद ही शुभ होता है और कपूर जालकर आरती करना नकारात्मकता को दूर करता है।

कहते हैं कि कपूर की खुशबू लक्ष्मी माता को अति प्रिय होती है इस वजह से घर में कपूर जलाने से धन की देवी की कृपा बनी रहती है।

कपूर को अलग से भी जलाया जा सकता है और उसका फिर उसका धुआँ घर में दिखाना और कपूर जालकर आरती करना शुभ माना जाता है।

प्रतिदिन शाम को एक टुकड़ा कपूर घर में जलाने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं.

रोज शाम एक टुकड़ा कपूर का जालना आपकी धन संबंधी समस्याओं को भी सुर कर सकता है

यदि आप चांदी की कटोरी में कपूर तथा लौंग को जालते हैं तो आपके घर में जल्द ही धन का आगमन होने लागता है।

यदि आप 40 दिन रोज शाम को कपूर जलाते है तो इससे आपका कर्ज कम होने लागता है, इसी के साथ आर्थिक संकट भी समाप्त होता है।