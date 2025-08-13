रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

Karela Juice Health Benefits-\u0915\u0930\u0947\u0932\u0947 \u0915\u093e \u091c\u0942\u0938 \u0930\u0915\u094d\u0924 \u0936\u0930\u094d\u0915\u0930\u093e \u0915\u0947 \u0938\u094d\u0924\u0930 \u0915\u094b \u0915\u092e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u092f\u0939 \u092e\u0927\u0941\u092e\u0947\u0939 \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947\u092e\u0902\u0926 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964\u092f\u0939 \u091c\u0942\u0938 \u092a\u093e\u091a\u0928 \u090f\u0902\u091c\u093e\u0907\u092e\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0909\u0924\u094d\u0924\u0947\u091c\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964\n\n