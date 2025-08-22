खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के फायदे

basil leaves benefits-\u0916\u093e\u0932\u0940 \u092a\u0947\u091f, \u092f\u093e\u0928\u0940 \u092c\u093f\u0928\u093e \u0915\u0941\u091b \u0916\u093e\u090f-\u092a\u093f\u090f, \u0924\u0941\u0932\u0938\u0940 \u0915\u0947 \u092a\u0924\u094d\u0924\u0947 \u091a\u092c\u093e\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u094c\u091c\u0942\u0926 \u0935\u093f\u0937\u093e\u0915\u094d\u0924 \u092a\u0926\u093e\u0930\u094d\u0925\u094b\u0902 \u092f\u093e \u0917\u0902\u0926\u0917\u0940 \u0915\u094b \u092c\u093e\u0939\u0930 \u0928\u093f\u0915\u093e\u0932\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u092e\u093f\u0932\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964\n\n