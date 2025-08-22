खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के फायदे

आइए जानते है खाली पेट तुलसी के पत्ते को खाने के फायदे

खाली पेट, यानी बिना कुछ खाए-पिए, तुलसी के पत्ते चबाने से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों या गंदगी को बाहर निकालने में मदद मिलती है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं।

पेट की समस्याओं में आराम अगर आपको गैस, अपच या एसिडिटी की समस्या है, तो रोज सुबह तुलसी चबाने से पेट शांत रहता है।

सांसों की दुर्गंध और संक्रमण से बचाव तुलसी के पत्ते मुंह को साफ करके बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, जिससे सांसें ताजा रहती हैं।

मधुमेह के रोगियों के लिए तुलसी के पत्ते बहुत ही  मददगार साबित होते है।