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बैंक में FD कराने के फायदे
Kunal-mishra
Oct 03, 2026
Oct 03, 2026
Kunal-mishra
बैंक में FD कराने के फायदे
सुरक्षित रिटर्न एफडी में आपको एक सुरक्षित रिटर्न मिलता है.
गारंटीड रिटर्न एफडी कराने से आपको एक गारंटीड रिटर्न मिल जाता है.
लोन की सुविधा एफडी तुड़वाए बिना उसपर लोन भी लिया जा सकता है.
बीच में ले सकते हैं पैसे आप एफडी तोड़कर बीच में भी पैसे निकाल सकते हैं.
टेक्स बचत एफडी कराने पर आप टैक्स में बचत भी पा सकते हैं.
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