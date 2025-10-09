✕
Oct 09, 2025
Karishma-upadhyay
लोग क्यों देते हैं बालों में दही और अंडा लगाने की सलाह, जानें इसके चमत्कारी फायदे!
आपने घर के बड़े-बूढ़ों को ये कहते हुए सुना होगा कि बालों में दही और अंडा जरूर लगाना चाहिए.
तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि बालों में दही और अंडा लगाना जरूरी क्यों है.
दरअसल अंडा प्रोटीन से भरपूर होता है, जो बालों को मजबूत बनाता है और टूटने से बचाता है.
ऐसे में दही एक प्राकृतिक कंडीशनर की तरह काम करता है, जिससे बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं.
दही और अंडे का हेयर पैक रूसी या डैंड्रफ की समस्या को कम करने में मदद करता है.
बता दें कि अंडे में मौजूद बायोटिन बालों की ग्रोथ को काफी बढ़ावा देता है.
वहीं दूसरी तरफ दही स्कैल्प को हाइड्रेट करता है और खुजली से राहत दिलाता है.
ऐसे में दही और अंडे के नियमित इस्तेमाल से बालों में नेचुरल शाइन और स्मूदनेस आती है.
इन दोनों का पेस्ट स्कैल्प को पोषण देता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करके दोमुंहे बालों की समस्या को कम करता है.
