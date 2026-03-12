✕
स्किन के लिए टमाटर क्यों है खास? जानिए इसके फायदे
Mar 12, 2026
Mar 12, 2026
क्या आप जानते हैं कि रसोई में रखा साधारण टमाटर आपकी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है?
टमाटर से भी पा सकते हैं ग्लोइंग स्किन
टमाटर में प्राकृतिक एसिड और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो त्वचा के अतिरिक्त तेल को संतुलित करने और पोर्स को साफ रखने में मदद कर सकते हैं.
एक्ने से लड़ने में मददगार
अगर आपके चेहरे के पोर्स बड़े दिखते हैं, तो टमाटर मददगार हो सकता है. इसके एस्ट्रिंजेंट गुण त्वचा को टाइट करने और पोर्स को छोटा दिखाने में मदद कर सकते हैं.
पोर्स को टाइट करने में सहायक
टमाटर में मौजूद विटामिन C और प्राकृतिक एसिड त्वचा की डेड स्किन हटाने में मदद कर सकते हैं. इससे चेहरा ज्यादा साफ और चमकदार नजर आ सकता है.
स्किन को दे सकता है नेचुरल ग्लो
टमाटर में मौजूद विटामिन C और लाइकोपीन कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं। इससे झुर्रियां और फाइन लाइन्स कम दिख सकती हैं.
एंटी-एजिंग में मिल सकती है मदद
ताजा टमाटर को काटकर सीधे चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ें और 10-15 मिनट बाद धो लें. चाहें तो टमाटर के गूदे में शहद मिलाकर फेस मास्क बनाएं.
चेहरे पर कैसे लगाएं टमाटर
